Covenant Transport Aktie
WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057
|Covenant Transport-Anlage im Blick
|
17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Covenant Transport-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 17.08.2021 wurden Covenant Transport-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Covenant Transport-Aktie bei 11,34 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 88,183 Covenant Transport-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 077,60 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Papiers am 14.08.2026 auf 34,90 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +207,76 Prozent.
Insgesamt war Covenant Transport zuletzt 879,00 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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