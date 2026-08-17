NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Covenant Transport-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Covenant Transport-Einstiegs gewesen.

Am 17.08.2021 wurden Covenant Transport-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Covenant Transport-Aktie bei 11,34 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 88,183 Covenant Transport-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 077,60 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Papiers am 14.08.2026 auf 34,90 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +207,76 Prozent.

Insgesamt war Covenant Transport zuletzt 879,00 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at