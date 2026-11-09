Covenant Transport Aktie
WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057
|Covenant Transport-Anlage im Blick
|
09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Covenant Transport-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Covenant Transport-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14,65 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Covenant Transport-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 68,259 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 31,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 153,58 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 115,36 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Covenant Transport eine Börsenbewertung in Höhe von 802,60 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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