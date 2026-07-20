Covenant Transport Aktie

Covenant Transport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057

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Lukrative Covenant Transport-Investition? 20.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Covenant Transport von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Covenant Transport-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Covenant Transport-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Covenant Transport-Papiers betrug an diesem Tag 9,53 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Covenant Transport-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,493 Covenant Transport-Aktien. Die gehaltenen Covenant Transport-Aktien wären am 17.07.2026 496,75 USD wert, da der Schlussstand 47,34 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 396,75 Prozent.

Zuletzt verbuchte Covenant Transport einen Börsenwert von 1,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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