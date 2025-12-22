Covenant Transport Aktie
WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057
Rentable Covenant Transport-Anlage?
|
22.12.2025 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Covenant Transport von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Covenant Transport-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 27,19 USD. Bei einem Covenant Transport-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36,778 Covenant Transport-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.12.2025 auf 22,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 831,92 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 16,81 Prozent vermindert.
Insgesamt war Covenant Transport zuletzt 568,36 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
