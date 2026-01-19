NASDAQ Composite Index-Papier Covenant Transport-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Covenant Transport von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Covenant Transport-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Covenant Transport-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 27,61 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 36,219 Covenant Transport-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 937,70 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Papiers am 16.01.2026 auf 25,89 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,23 Prozent eingebüßt.

Covenant Transport markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 649,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at