Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Rentables Credit Acceptance-Investment?
|
03.02.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: Hätte sich ein Credit Acceptance-Investment vor einem Jahr inzwischen gerechnet?
Credit Acceptance-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 510,60 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Credit Acceptance-Aktie investierten, hätten nun 0,196 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Credit Acceptance-Papiere wären am 02.02.2026 100,16 USD wert, da der Schlussstand 511,43 USD betrug. Mit einer Performance von +0,16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Credit Acceptance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Credit Acceptance Corp.
|
03.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: Hätte sich ein Credit Acceptance-Investment vor einem Jahr inzwischen gerechnet? (finanzen.at)
|
30.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
30.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
28.01.26
|Ausblick: Credit Acceptance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26