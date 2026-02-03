Credit Acceptance Aktie

Credit Acceptance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884343 / ISIN: US2253101016

Rentables Credit Acceptance-Investment? 03.02.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: Hätte sich ein Credit Acceptance-Investment vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Bei einem frühen Investment in Credit Acceptance-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Credit Acceptance-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 510,60 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Credit Acceptance-Aktie investierten, hätten nun 0,196 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Credit Acceptance-Papiere wären am 02.02.2026 100,16 USD wert, da der Schlussstand 511,43 USD betrug. Mit einer Performance von +0,16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Credit Acceptance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

