Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Credit Acceptance-Anlage
|
20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Credit Acceptance-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Credit Acceptance-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 415,51 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Credit Acceptance-Aktie investiert, befänden sich nun 2,407 Credit Acceptance-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 285,65 USD, da sich der Wert einer Credit Acceptance-Aktie am 19.10.2026 auf 534,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,56 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Credit Acceptance belief sich jüngst auf 5,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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