Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Performance unter der Lupe
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17.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Credit Acceptance-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 17.03.2021 wurde das Credit Acceptance-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Credit Acceptance-Aktie an diesem Tag 372,12 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,269 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 119,46 USD, da sich der Wert eines Credit Acceptance-Anteils am 16.03.2026 auf 444,55 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,46 Prozent angewachsen.
Der Credit Acceptance-Wert an der Börse wurde auf 4,79 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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