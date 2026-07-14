NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Credit Acceptance gewesen.

Das Credit Acceptance-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Credit Acceptance-Aktie an diesem Tag bei 193,33 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hat, hat nun 51,725 Anteile im Depot. Die gehaltenen Credit Acceptance-Aktien wären am 13.07.2026 32 386,59 USD wert, da der Schlussstand 626,13 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 223,87 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Credit Acceptance belief sich zuletzt auf 6,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at