NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Credit Acceptance-Investment verdienen können.

Credit Acceptance-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 470,17 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hat, hat nun 0,213 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (564,27 USD), wäre die Investition nun 120,01 USD wert. Mit einer Performance von +20,01 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Credit Acceptance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at