Lohnende Credit Acceptance-Investition?
NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Credit Acceptance-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 339,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,950 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 368,29 USD, da sich der Wert eines Credit Acceptance-Anteils am 22.12.2025 auf 463,85 USD belief. Mit einer Performance von +36,83 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Credit Acceptance eine Börsenbewertung in Höhe von 5,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
