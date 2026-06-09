Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Lohnender Credit Acceptance-Einstieg?
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09.06.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 5 Jahren abgeworfen
Credit Acceptance-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Credit Acceptance-Papier an diesem Tag bei 417,89 USD. Bei einem Credit Acceptance-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,239 Credit Acceptance-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 134,64 USD, da sich der Wert eines Credit Acceptance-Papiers am 08.06.2026 auf 562,66 USD belief. Damit wäre die Investition 34,64 Prozent mehr wert.
Credit Acceptance war somit zuletzt am Markt 5,71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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