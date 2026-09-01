NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Credit Acceptance-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Credit Acceptance-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 590,53 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,169 Credit Acceptance-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 599,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101,56 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1,56 Prozent.

Der Marktwert von Credit Acceptance betrug jüngst 6,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at