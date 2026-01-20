Credit Acceptance Aktie

Credit Acceptance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884343 / ISIN: US2253101016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Credit Acceptance-Investition im Blick 20.01.2026 16:04:27

NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Credit Acceptance-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Credit Acceptance-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Credit Acceptance-Anteile an diesem Tag bei 345,86 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,891 Credit Acceptance-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 364,80 USD, da sich der Wert eines Credit Acceptance-Papiers am 16.01.2026 auf 472,03 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 36,48 Prozent vermehrt.

Der Credit Acceptance-Wert an der Börse wurde auf 5,22 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Credit Acceptance Corp.

mehr Nachrichten