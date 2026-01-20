NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Credit Acceptance-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Credit Acceptance-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Credit Acceptance-Anteile an diesem Tag bei 345,86 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,891 Credit Acceptance-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 364,80 USD, da sich der Wert eines Credit Acceptance-Papiers am 16.01.2026 auf 472,03 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 36,48 Prozent vermehrt.

Der Credit Acceptance-Wert an der Börse wurde auf 5,22 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at