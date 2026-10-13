Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Rentable Credit Acceptance-Anlage?
|
13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor einem Jahr abgeworfen
Das Credit Acceptance-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 488,14 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,205 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 548,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,29 USD wert. Das entspricht einem Plus von 12,29 Prozent.
Alle Credit Acceptance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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