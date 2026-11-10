Credit Acceptance Aktie

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WKN: 884343 / ISIN: US2253101016

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Rentables Credit Acceptance-Investment? 10.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Credit Acceptance von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Credit Acceptance eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Credit Acceptance-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Credit Acceptance-Papier bei 433,00 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Credit Acceptance-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,309 Credit Acceptance-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 535,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 237,81 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 23,78 Prozent gesteigert.

Credit Acceptance wurde am Markt mit 5,34 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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