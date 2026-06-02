NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Credit Acceptance-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Credit Acceptance-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Credit Acceptance-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Credit Acceptance-Papier an diesem Tag 475,19 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hat, hat nun 21,044 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.06.2026 auf 561,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 819,80 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18,20 Prozent.

Credit Acceptance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,99 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at