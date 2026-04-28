Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
|Rentable Credit Acceptance-Anlage?
|
28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Credit Acceptance-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Credit Acceptance-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Credit Acceptance-Aktie bei 487,65 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Credit Acceptance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,205 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.04.2026 auf 515,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,66 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 5,66 Prozent.
Der Börsenwert von Credit Acceptance belief sich jüngst auf 5,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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