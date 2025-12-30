NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Credit Acceptance von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Credit Acceptance-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Credit Acceptance-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 210,36 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 47,538 Credit Acceptance-Aktien. Die gehaltenen Credit Acceptance-Papiere wären am 29.12.2025 21 651,93 USD wert, da der Schlussstand 455,47 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 116,52 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Credit Acceptance belief sich zuletzt auf 5,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at