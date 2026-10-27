Credit Acceptance Aktie

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WKN: 884343 / ISIN: US2253101016

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Frühe Investition 27.10.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier Credit Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Credit Acceptance-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Credit Acceptance-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Credit Acceptance-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Credit Acceptance-Anteile an diesem Tag bei 588,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 16,981 Credit Acceptance-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 537,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 125,30 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 8,75 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Credit Acceptance belief sich jüngst auf 5,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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