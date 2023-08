NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in CRESUD eingebracht

Vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden CRESUD-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 3,47 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 288,204 CRESUD-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 357,50 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Papiers am 29.08.2023 auf 8,18 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 135,75 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at