NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem CRESUD-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 6,68 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die CRESUD-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 497,984 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 814,68 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Papiers am 13.01.2026 auf 12,56 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 88,15 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at