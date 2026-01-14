CRESUD Aktie

CRESUD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906164 / ISIN: US2264061068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CRESUD-Investition 14.01.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem CRESUD-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 6,68 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die CRESUD-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 497,984 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 814,68 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Papiers am 13.01.2026 auf 12,56 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 88,15 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CRESUD S.A. (spons. ADRs)

mehr Nachrichten