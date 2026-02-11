CRESUD Aktie

CRESUD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906164 / ISIN: US2264061068

Lohnender CRESUD-Einstieg? 11.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen CRESUD-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 11.02.2023 wurde die CRESUD-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 5,94 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das CRESUD-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,849 CRESUD-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 216,84 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Papiers am 10.02.2026 auf 12,87 USD belief. Das entspricht einem Plus von 116,84 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

