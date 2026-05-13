CRESUD Aktie

CRESUD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906164 / ISIN: US2264061068

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Performance unter der Lupe 13.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CRESUD-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden CRESUD-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der CRESUD-Anteile betrug an diesem Tag 5,94 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die CRESUD-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 168,485 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.05.2026 auf 10,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 816,27 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 81,63 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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