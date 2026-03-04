NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die CRESUD-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das CRESUD-Papier an diesem Tag bei 10,38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,634 CRESUD-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.03.2026 auf 10,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,01 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5,01 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at