NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRESUD von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der CRESUD-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die CRESUD-Aktie bei 9,40 USD. Bei einem CRESUD-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 063,891 CRESUD-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CRESUD-Aktie auf 11,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 351,77 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,52 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at