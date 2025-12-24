NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CRESUD von vor 5 Jahren abgeworfen

CRESUD Aktie
Heute vor 5 Jahren wurde die CRESUD-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das CRESUD-Papier bei 3,78 USD. Bei einem Investment von 100 USD in CRESUD-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,465 CRESUD-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (11,68 USD), wäre das Investment nun 309,11 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 209,11 Prozent gleich.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
