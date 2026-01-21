CRESUD Aktie

CRESUD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906164 / ISIN: US2264061068

Lohnende CRESUD-Anlage? 21.01.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CRESUD von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen CRESUD-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden CRESUD-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,01 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,962 CRESUD-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.01.2026 auf 12,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 246,73 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 146,73 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu CRESUD S.A. (spons. ADRs)

Analysen zu CRESUD S.A. (spons. ADRs)

Aktien in diesem Artikel

CRESUD S.A. (spons. ADRs) 10,70 0,94% CRESUD S.A. (spons. ADRs)

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

