NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CRESUD von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen CRESUD-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden CRESUD-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,01 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,962 CRESUD-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.01.2026 auf 12,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 246,73 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 146,73 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at