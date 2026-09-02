NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CRESUD von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in CRESUD eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CRESUD-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die CRESUD-Anteile bei 5,41 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 847,428 CRESUD-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 559,49 USD, da sich der Wert einer CRESUD-Aktie am 01.09.2026 auf 11,67 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 115,59 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at