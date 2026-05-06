CRESUD Aktie
WKN: 906164 / ISIN: US2264061068
|Lukrative CRESUD-Anlage?
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06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel hätte eine Investition in CRESUD von vor 3 Jahren abgeworfen
Die CRESUD-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das CRESUD-Papier bei 5,75 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 17,377 CRESUD-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 193,23 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Papiers am 05.05.2026 auf 11,12 USD belief. Mit einer Performance von +93,23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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