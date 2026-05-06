NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel hätte eine Investition in CRESUD von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen CRESUD-Investment verdienen können.

Die CRESUD-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das CRESUD-Papier bei 5,75 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 17,377 CRESUD-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 193,23 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Papiers am 05.05.2026 auf 11,12 USD belief. Mit einer Performance von +93,23 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at