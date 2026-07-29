NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CRESUD-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CRESUD-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die CRESUD-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 7,89 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die CRESUD-Aktie investiert hat, hat nun 12,673 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 144,35 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Anteils am 28.07.2026 auf 11,39 USD belief. Mit einer Performance von +44,35 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at