CRESUD Aktie

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WKN: 906164 / ISIN: US2264061068

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Frühes Investment 16.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CRESUD-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in CRESUD eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 16.09.2025 wurde die CRESUD-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die CRESUD-Aktie an diesem Tag bei 8,63 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die CRESUD-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 115,808 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 378,12 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Anteils am 15.09.2026 auf 11,90 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 37,81 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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