CRESUD Aktie
WKN: 906164 / ISIN: US2264061068
|Profitables CRESUD-Investment?
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12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CRESUD von vor 10 Jahren bedeutet
Das CRESUD-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die CRESUD-Aktie an diesem Tag 14,72 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 679,576 CRESUD-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 189,91 USD, da sich der Wert einer CRESUD-Aktie am 11.08.2026 auf 10,58 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,10 Prozent verringert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|CRESUD S.A. (spons. ADRs)
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