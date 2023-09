NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe CRESUD-Investition eingebracht

Wer vor Jahren in CRESUD eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

CRESUD-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das CRESUD-Papier bei 7,27 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die CRESUD-Aktie investierten, hätten nun 13,762 Anteile im Besitz. Die gehaltenen CRESUD-Anteile wären am 12.09.2023 98,68 USD wert, da der Schlussstand 7,17 USD betrug. Die Abnahme von 100 USD zu 98,68 USD entspricht einer negativen Performance von 1,32 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at