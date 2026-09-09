CRESUD Aktie
WKN: 906164 / ISIN: US2264061068
|Rentable CRESUD-Investition?
|
09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CRESUD von vor 10 Jahren angefallen
Das CRESUD-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,87 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CRESUD-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,725 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 12,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,23 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,77 Prozent abgenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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