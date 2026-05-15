CSG Systems International Aktie
WKN: 899518 / ISIN: US1263491094
|Lukratives CSG Systems International-Investment?
|
15.05.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Papier CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CSG Systems International-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden CSG Systems International-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 49,35 USD. Bei einem CSG Systems International-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,026 CSG Systems International-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.05.2026 163,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80,69 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 63,51 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von CSG Systems International bezifferte sich zuletzt auf 2,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!