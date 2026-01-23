CSG Systems International Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CSG Systems International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das CSG Systems International-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 58,40 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die CSG Systems International-Aktie investiert hat, hat nun 171,233 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.01.2026 gerechnet (79,83 USD), wäre die Investition nun 13 669,52 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 36,70 Prozent gesteigert.
Insgesamt war CSG Systems International zuletzt 2,28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
