CSG Systems International Aktie

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WKN: 899518 / ISIN: US1263491094

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CSG Systems International-Investition 13.03.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Papier CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CSG Systems International-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CSG Systems International-Aktien verdienen können.

Die CSG Systems International-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das CSG Systems International-Papier bei 59,49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CSG Systems International-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,681 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.03.2026 134,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79,79 USD belief. Damit wäre die Investition 34,12 Prozent mehr wert.

CSG Systems International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,28 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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