CSG Systems International Aktie
WKN: 899518 / ISIN: US1263491094
|Rentable CSG Systems International-Investition?
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08.05.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CSG Systems International-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die CSG Systems International-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen CSG Systems International-Anteile an diesem Tag bei 65,21 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 153,351 CSG Systems International-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.05.2026 auf 80,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 327,86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +23,28 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von CSG Systems International belief sich zuletzt auf 2,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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