NASDAQ Composite Index-Papier CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSG Systems International von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen CSG Systems International-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das CSG Systems International-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des CSG Systems International-Papiers betrug an diesem Tag 64,67 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die CSG Systems International-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,546 CSG Systems International-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2025 auf 78,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,59 USD wert. Damit wäre die Investition 21,59 Prozent mehr wert.

CSG Systems International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at