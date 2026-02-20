CSG Systems International Aktie

CSG Systems International-Performance im Blick 20.02.2026 16:04:32

NASDAQ Composite Index-Papier CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSG Systems International von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in CSG Systems International-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden CSG Systems International-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 60,54 USD. Bei einem CSG Systems International-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,652 CSG Systems International-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.02.2026 auf 79,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,57 Prozent gesteigert.

Alle CSG Systems International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

