NASDAQ Composite Index-Papier CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSG Systems International von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in CSG Systems International eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

CSG Systems International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die CSG Systems International-Aktie letztlich bei 43,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,321 CSG Systems International-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.01.2026 auf 79,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 184,85 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 84,85 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von CSG Systems International belief sich zuletzt auf 2,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at