WKN: 899518 / ISIN: US1263491094

CSG Systems International-Investment 30.01.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSG Systems International von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in CSG Systems International eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

CSG Systems International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die CSG Systems International-Aktie letztlich bei 43,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,321 CSG Systems International-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.01.2026 auf 79,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 184,85 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 84,85 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von CSG Systems International belief sich zuletzt auf 2,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

