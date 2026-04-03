CSG Systems International Aktie
WKN: 899518 / ISIN: US1263491094
|Lohnender CSG Systems International-Einstieg?
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03.04.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CSG Systems International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 03.04.2016 wurden CSG Systems International-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die CSG Systems International-Aktie letztlich bei 45,84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,182 CSG Systems International-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 80,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 174,63 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 74,63 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von CSG Systems International belief sich zuletzt auf 2,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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