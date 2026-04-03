CSG Systems International Aktie

CSG Systems International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899518 / ISIN: US1263491094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender CSG Systems International-Einstieg? 03.04.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CSG Systems International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in CSG Systems International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 03.04.2016 wurden CSG Systems International-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die CSG Systems International-Aktie letztlich bei 45,84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,182 CSG Systems International-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 80,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 174,63 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 74,63 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von CSG Systems International belief sich zuletzt auf 2,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CSG Systems International Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu CSG Systems International Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CSG Systems International Inc. 69,00 0,00% CSG Systems International Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen