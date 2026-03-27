CSG Systems International Aktie

CSG Systems International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899518 / ISIN: US1263491094

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CSG Systems International-Investition im Blick 27.03.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier CSG Systems International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CSG Systems International von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in CSG Systems International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die CSG Systems International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 48,66 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das CSG Systems International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 205,508 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 461,16 USD, da sich der Wert eines CSG Systems International-Anteils am 26.03.2026 auf 80,10 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,61 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von CSG Systems International belief sich jüngst auf 2,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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