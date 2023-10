NASDAQ Composite Index-Papier Cumulus Media A-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Cumulus Media A bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Cumulus Media A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde das Cumulus Media A-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16,80 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cumulus Media A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 595,238 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2023 2 964,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,98 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 70,36 Prozent verkleinert.

Am Markt war Cumulus Media A jüngst 92,81 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at