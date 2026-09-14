Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
|Rentable Daktronics-Investition?
|
14.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daktronics-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Daktronics-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,68 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Daktronics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,331 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 184,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,89 USD belief. Mit einer Performance von +84,81 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Daktronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 858,14 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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