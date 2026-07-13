Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
|Langfristige Performance
|
13.07.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daktronics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Daktronics-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6,29 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Daktronics-Aktie investierten, hätten nun 15,898 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 10.07.2026 316,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,92 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +216,69 Prozent.
Daktronics wurde am Markt mit 962,59 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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