Daktronics Aktie

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WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

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Daktronics-Investition im Blick 12.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Daktronics-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Daktronics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 111,111 Daktronics-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 001,11 USD, da sich der Wert eines Daktronics-Papiers am 09.10.2026 auf 18,01 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 100,11 Prozent angewachsen.

Daktronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 863,67 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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