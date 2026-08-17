Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
|Lohnende Daktronics-Anlage?
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17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Daktronics-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Daktronics-Anteile an diesem Tag 7,02 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Daktronics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 424,501 Daktronics-Aktien. Die gehaltenen Daktronics-Aktien wären am 14.08.2026 29 074,07 USD wert, da der Schlussstand 20,41 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 190,74 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Daktronics belief sich zuletzt auf 986,52 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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