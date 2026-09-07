Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
|Langfristige Investition
|
07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Daktronics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,68 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Daktronics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 760,563 Daktronics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Daktronics-Papiers auf 19,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 066,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 240,67 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Daktronics eine Marktkapitalisierung von 931,47 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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