NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Daktronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Daktronics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,68 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Daktronics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 760,563 Daktronics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Daktronics-Papiers auf 19,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 066,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 240,67 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Daktronics eine Marktkapitalisierung von 931,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at